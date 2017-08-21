"Спартак" напомнил о 114-й годовщине дня рождения Александра Старостина

"Спартак" в своем Твиттере напомнил, что 114 лет назад родился первый капитан команды, брат основателя клуба Николая Старостина Александр Старостин. Игрок, выступавший на позиции защитника, защищал цвета клубов, которые были предшественниками красно-белых - МКС (1922), "Красная Пресня" (1923 - 1925), "Пищевики" (1926 - 1930), "Промкооперация" (1931, 1934).

После этого он два года выступал за "Спартак", который получил современное название в 1935 году. В 1936 году Александр Старостин помог завоевать первый титул чемпионов СССР (в осенней части турнира. - Прим. "СЭ").