20:05 | Футбол — РПЛ

Экспертная комиссия проголосовала: удаление спартаковца Рассказова ошибочно

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Сегодня члены экспертно-судейской комиссии (ЭСК) высказали свои мнения по поводу решения арбитра матча 16-го тура чемпионата России "Спартак""Локомотив" (2:1) Сергея Карасева, который на 67-й минуте удалил защитника красно-белых Рассказова за "лишение соперника очевидной возможности забить гол без попытки сыграть в мяч в штрафной площади". Судья посчитал, что футболист сыграл отставленной в сторону правой рукой и остановил мяч, летевший в ворота после удара Смолова.

 
2 декабря. Москва. &quot;Спартак&quot; - &quot;Локомотив&quot; - 2:1. Николай Рассказов покидает поле после удаления.Александр Егоров: "Пенальти на Рассказове назначен ошибочно"

Как сообщил "СЭ" председатель ЭСК Николай Левников, в результате голосования решено, что красная карточка показана неверно: мяч первоначально попал в голову спартаковскому игроку. Вердикт комиссии уже отправлен в контрольно-дисциплинарный комитет РФС (КДК).

Напомним, что в ЭСК помимо Левникова входят Сергей Зуев, Александр Егоров, Николай Иванов, Александр Гвардис, Юрий Баскаков, Алексей Спирин и Леонид Калошин.

– Все отметили, что момент для арбитра очень сложный, – подчеркнул Левников.

Заседание КДК состоится завтра, 6 декабря. Осталось только дождаться формального решения этого комитета, который официально отменит красную карточку, и Рассказов сможет выйти на поле 8 декабря в матче 17-го тура с "Анжи". (Александр Бобров)

Спартак - Локомотив

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 16-й тур. "Спартак" - "Локо", "Ростов" - ЦСКА, "Енисей" - "Ахмат" и другие игры
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