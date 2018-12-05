Экспертная комиссия проголосовала: удаление спартаковца Рассказова ошибочно

Сегодня члены экспертно-судейской комиссии (ЭСК) высказали свои мнения по поводу решения арбитра матча 16-го тура чемпионата России "Спартак" – "Локомотив" (2:1) Сергея Карасева, который на 67-й минуте удалил защитника красно-белых Рассказова за "лишение соперника очевидной возможности забить гол без попытки сыграть в мяч в штрафной площади". Судья посчитал, что футболист сыграл отставленной в сторону правой рукой и остановил мяч, летевший в ворота после удара Смолова.

Как сообщил "СЭ" председатель ЭСК Николай Левников, в результате голосования решено, что красная карточка показана неверно: мяч первоначально попал в голову спартаковскому игроку. Вердикт комиссии уже отправлен в контрольно-дисциплинарный комитет РФС (КДК).

Напомним, что в ЭСК помимо Левникова входят Сергей Зуев, Александр Егоров, Николай Иванов, Александр Гвардис, Юрий Баскаков, Алексей Спирин и Леонид Калошин.

– Все отметили, что момент для арбитра очень сложный, – подчеркнул Левников.

Заседание КДК состоится завтра, 6 декабря. Осталось только дождаться формального решения этого комитета, который официально отменит красную карточку, и Рассказов сможет выйти на поле 8 декабря в матче 17-го тура с "Анжи". (Александр Бобров)