"Спартак": клуб рассчитывает на Зе Луиша и Луиза Адриану

Пресс-служба "Спартака" опубликовала заявление о будущем нападающих Зе Луиша и Луиза Адриану. Красно-белые опровергли информацию о возможном переходе футболистов в другие клубы в это трансферное окно. В частности, турецкие СМИ приписывают интерес к игрокам "Фенербахче" и "Галатасараю" соответственно.

"За последние дни в СМИ появилось несколько публикаций о возможной продаже Зе Луиша и Луиза Адриану в другие клубы. Так вот просим болельщиков не переживать: на самом деле "Спартак" рассчитывает на этих нападающих, причем не только в нынешнем сезоне", – говорится в сообщении пресс-службы красно-белых.