"Спартак" и "Оренбург" показали форму на стартовый матч РПЛ

Сегодня, 28 июля, на московском стадионе "Открытие Арена" в 19.00 по московскому времени начнется матч 1-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Оренбургом".

Красно-белые в Твиттере опубликовали игровую форму обеих команд.



"Спартак" – "Оренбург": чемпионата России по футболу, 28 июля 2018 года, онлайн-трансляция матча – начало в 19.00 (время московское)