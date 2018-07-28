13:22 | Футбол — РПЛ

"Спартак" и "Оренбург" показали форму на стартовый матч РПЛ


Сегодня, 28 июля, на московском стадионе "Открытие Арена" в 19.00 по московскому времени начнется матч 1-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Оренбургом".

Красно-белые в Твиттере опубликовали игровую форму обеих команд. 

"Спартак" – "Оренбург": чемпионата России по футболу, 28 июля 2018 года, онлайн-трансляция матча – начало в 19.00 (время московское)

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 1-й тур
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