20:00 | Футбол — РПЛ

Смолов против "Рубина" - первый гол за 90 дней и "пас" Азмуну

Федор СМОЛОВ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Федор СМОЛОВ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов в первом тайме матча 1-го тура чемпионата России против "Рубина" принял непосредственное участие в двух голевых атаках. После 45 минут игрового времени "быки" уступают со счетом 1:2.

На 31-й минуте капитан краснодарцев сравнял счет во встрече, воспользовавшись ошибкой защиты соперника. Для 28-летнего игрока этот мяч стал первым за 90 дней - в последний раз он отличался 30 апреля, когда оформил дубль в ворота "Локомотива".

Спустя 7 минут Смолов стал антигероем. Находясь в центральном круге, нападающий попытался отдать пас одному из своих защитников, но передачу перехватил Сердар Азмун. Иранский форвард "Рубина", оказавшись перед воротами соперника, обыграл Станислава Крицюка и стал автором первого дубля сезона.

Гол в ворота Сослана Джанаева

"Голевая передача" на Сердара Азмуна

Рубин - Краснодар

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