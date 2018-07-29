Смолов против "Рубина" - первый гол за 90 дней и "пас" Азмуну

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов в первом тайме матча 1-го тура чемпионата России против "Рубина" принял непосредственное участие в двух голевых атаках. После 45 минут игрового времени "быки" уступают со счетом 1:2.
На 31-й минуте капитан краснодарцев сравнял счет во встрече, воспользовавшись ошибкой защиты соперника. Для 28-летнего игрока этот мяч стал первым за 90 дней - в последний раз он отличался 30 апреля, когда оформил дубль в ворота "Локомотива".
Спустя 7 минут Смолов стал антигероем. Находясь в центральном круге, нападающий попытался отдать пас одному из своих защитников, но передачу перехватил Сердар Азмун. Иранский форвард "Рубина", оказавшись перед воротами соперника, обыграл Станислава Крицюка и стал автором первого дубля сезона.
Гол в ворота Сослана Джанаева
#РубинКраснодар 1:1– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 29 июля 2018 г.
Федор Смолов хладнокровно сравнивает счёт @FCKrasnodar @fcrk #МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/fnCMFRj9BO
"Голевая передача" на Сердара Азмуна
#РубинКраснодар 2:1– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 29 июля 2018 г.
Дубль Азмуна!#Рубин в последний раз обыгрывал #Краснодар больше 5 лет назад! Получится сегодня?@fcrk @fckrasnodar #МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/kZF3qmc8ck