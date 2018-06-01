СМИ: Дриусси может сменить "Зенит" на "Рому"

Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси может покинуть клуб в летнее трансферное окно и перейти в "Рому", информирует Forzaroma.info со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. Как отмечается, одной из причин может быть то, что питерский клуб не смог пробиться по итогам сезона в Лигу чемпионов.

Сумма трансфера аргентинца оценивается в 12 миллионов евро.

Напомним, Дриусси перешел в "Зенит" из "Ривер Плейта" летом 2017 года за 15 миллионов. В прошедшем сезоне 22-летний форвард в 27 матчах чемпионата России забил пять голов и отдал пять передач.