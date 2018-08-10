СМИ: "Бордо" начнет переговоры с "Зенитом" по трансферу Дзюбы

"Бордо" заинтересован в приобретении нападающего "Зенита" Артема Дзюбы, утверждает France Football. Клубу нужен мощный форвард. Ранее "Бордо" хотел приобрести нападающего "Флуминенсе" Педро, однако переговоры результата не принесли.

На данный момент Дзюба является приоритетным вариантом. В ближайшее время "Бордо" начнет переговоры с "Зенитом".

По информации "СЭ", китайский клуб "Шанхай Шеньхуа" ранее проявлял серьезную заинтересованность в трансфере Дзюбы. Кроме того, интерес к игроку проявлял другой китайский клуб – "Гуанчжоу".

Дзюба, которому в августе исполнится 30 лет, перешел в "Зенит" на правах свободного агента. Половину прошлого сезона игрок провел в Петербурге, а затем был отдан в аренду в "Арсенал" (Тула) – в составе туляков игрок сумел хорошо себя проявить и был вызван в сборную.

В составе сборной России​ на ЧМ-2018 Дзюба произвел фурор – в пяти матчах забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи.