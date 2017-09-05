Шаронов назначен старшим тренером молодежной команды "Рубина"

Экс-защитник "Рубина" Роман Шаронов стал новым старшим тренером молодежной команды казанцев, сообщает официальный сайт клуба. На этом посту он сменил Андрея Ситчихина, который возглавлял дубль с декабря 2015 года и выиграл с ним серебряные медали в сезоне-2015/16.

– "Рубин" выражает благодарность Андрею Анатольевичу за время, отданное клубу, и желает новых успехов на тренерском поприще, – говорится в сообщении клуба.

Напомним, что Шаронов выступал за "Рубин" с 1999 по 2004 и с 2008 по 2014 год. За казанский клуб экс-футболист во всех турнирах провел 259 игр.