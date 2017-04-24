Шарль Каборе: "Краснодар" – это мой "Реал"

Полузащитник "Краснодара" Шарль Каборе подчеркнул, что его все устраивает в клубе и он не думает об уходе в ближайшее время. Хавбек сборной Буркина-Фасо защищает цвета кубанцев с 2015 года.

– Я играю в клубе, который дает мне все, что надо. Я получаю здесь огромное удовольствие от игры, от каждой минуты, проведенной на поле, от тренировок, я вместе с командой прогрессирую от матча к матчу, – цитирует официальный сайт "Краснодара" Каборе. – Здесь меня окружают прекрасные люди, друзья, которые понимают меня и которых понимаю я. Можно в составе какого-нибудь клуба-гранда выиграть все возможные турниры, но при этом не быть счастливым, потому что тебе будет психологически не очень комфортно в коллективе. В "Краснодаре" я счастлив, клуб дает мне полный психологический комфорт, и я всегда выхожу на поле с желанием бороться и отдать все для победы команды. "Краснодар" – это мой мадридский "Реал", и о другом клубе я даже не мечтаю!

– Схема, по которой играет "Краснодар" Игоря Шалимова, отличается от схемы Олега Кононова более насыщенной опорной зоной. Какая из этих схем вам ближе?

– У каждого тренера свои тактические нюансы, каждый предлагает свою модель игры, а мы, будучи профессиональными футболистами, должны выстраивать эту модель на поле, воплощать ее. В своей жизни мне довелось поиграть при разных схемах, и при переходе с одной на другую я особых сложностей не испытываю. Что же касается "Краснодара", то после смены тренера наша игра каких-то глобальных изменений, считаю, не претерпела. Мы по-прежнему стараемся контролировать мяч, играть "первым номером", а сколько футболистов при этом находится в опорной зоне, не столь важно. Главное, что мне нравится манера игры команды, ее атакующая философия.