Сесар Навас: "Из-за болезни отца желания тренироваться не было"

Защитник "Рубина" Сесар Навас отметил, что минувшим летом не думал о том, что может завершить карьеру, информирует "Бизнес Online". Испанец подчеркнул, что в последние месяцы его семья переживала не лучшие времена.

– Сесар, вы покинули сборы "Рубина" из-за болезни вашего отца. Как он себя чувствует?

– Отец чувствует себя хорошо, хотя надо следить за его состоянием и тем, стабилизируется оно или нет. Эти месяцы моя семья переживала не лучшие времена.

– Вас ждали в клубе полтора месяца и даже ходили говорили, что вы можете завершить карьеру.

– Я даже не думал о том, что могу закончить, не размышлял на эту тему. Все это время мое внимание было сосредоточено на отце, думал только о том, поправится ли он.

– Вы продолжали тренироваться – откуда брали силы на фоне таких событий?

– Да, когда отец чуть поправился, я занимался. Желания у меня не было никакого, это правда. Было очень сложно себя заставлять тренироваться, но я профессионал и поэтому продолжал работу. Тренеры "Рубина" присылали мне программу тренировок, которой я следовал.

– Вам 37 лет, вы уже выиграли все трофеи в России, достаточно заработали, что вас еще заставляет работать, тренироваться, играть? Откуда берете мотивацию?

– Каждый человек может задать себе такой вопрос в любой профессии. Но я ведь себя хорошо чувствую, самочувствие мне позволяет играть в футбол и мне тяжело бросать любимое дело. Я чувствую себя также, как и 10 – 15 лет назад и мне не нужна особая мотивация для того, чтобы продолжать выкладываться и работать.

– Почему у российских футболистов другое отношение и часто возникают проблемы с мотивацией?

– Я не согласен. Это ваше личное отношение. А я был частью раздевалок многих команд и у меня мало примеров, когда кто-то был не мотивирован, не был профессионалом. Часто ведь все зависит от тренера, от обстоятельств, от травм.

– Это ваш последний сезон в карьере?

– Посмотрим, как я буду себя чувствовать физически после завершения сезона. Пока я не знаю. Если все будет хорошо, то я, возможно, продолжу карьеру.