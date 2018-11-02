Сергей Юран: "Нельзя уничтожать Глушакова"

Бывший нападающий "Спартака" Сергей Юран заявил, что футболисты красно-белых должны поддержать полузащитника Дениса Глушакова. Во время матча 1/8 финала Олимп-Кубка России против "Анжи" (1:0) фанатская трибуна освистывала и оскорбляла 31-летнего хавбека.

– Денис – профессионал и еще поможет "Спартаку", - сказал Юран в интервью "СЭ". - Это же не мальчишка, а взрослый, сформировавшийся спортсмен. Просто сейчас нужно абстрагироваться от ситуации на трибунах, перетерпеть и постараться вернуться на прежний уровень. Считаю, коллеги Глушакова – не только футболисты "Спартака", но и других клубов – должны проявить солидарность, поддержать его. Нельзя уничтожать человека!

Не забывайте, что человек почти месяц не выступал за основу, тренировался с дублем. Конечно, ему потребуется время. Но не думаю, что много. Денис, считаю, очень хочет быстрее вернуться на былые позиции. Я здесь сознательно не хочу употреблять слово "доказать" – он уже всем все доказал в нашем футболе. И в "Локомотиве", и в "Спартаке", и в сборной. А нынешнее отношение к нему со стороны фанатов – просто кощунство. (Виталий Айрапетов)

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