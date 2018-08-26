16:26 | Футбол — РПЛ

Сергей Томаров: "Уфа" будет соперничать с "Зенитом", а не с Семаком"


Главный тренер "Уфы"  Сергей Томаров заявил, что будет соперничать с "Зенитом" в матче 5-го тура РПЛ, а не с Сергеем Семаком, возглавляющим петербургский клуб.

- Вчера тренировались и готовились к игре с "Зенитом", - сказал Томаров в эфире канала "Матч Премьер". - Не считаю изменения в составе кардинальными шагами. У Саши Беленова накопилась усталость. Дивеев? Он хорошо проявил себя в молодежном турнире и давно был готов дебютировать за основную команду. 

Семак? Мы будем соперничать с "Зенитом", а не с конкретными личностями.

Уфа - Зенит

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