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Сергей Силкин: "Спартак" выйдет против "Оренбурга" максимально сконцентрированным"

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Бывший главный тренер "Динамо" Сергей Силкин выразил мнение, что футболисты "Спартака" подойдут с предельной концентрацией к предстоящему матчу с "Оренбургом". По словам специалиста, красно-белые понимают, что как никогда близки к чемпионству.

– Думаю, с учетом потери очков в матче с "Локомотивом" "Спартак" выйдет против "Оренбурга" максимально сконцентрированным, – приводят "Известия" слова Силкина. – Красно-белые понимают, что сейчас они как никогда близки к чемпионству, поэтому всерьез отнесутся к этой встрече. Тем более сейчас атакующая линия "Спартака" в хорошей форме. Особенно фланговые игроки – Александр Самедов и Дмитрий Комбаров, неплохо проявившие себя в играх за сборную. Не сказать, что оба на пике формы, но действуют они достаточно результативно и эффективно.

Дополнительная информация

https://izvestia.ru/news/675024

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