Сергей Семак: "В "Уфе" окончательное решение о подписании новичков остается за Газизовым"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак выразил уверенность в том, что организация селекции в клубе поставлена на самом высоком уровне. По его словам, окончательное решение о подписании контрактов с новичками остается за генеральным директором уфимцев Шамилем Газизовым.

– Кто из шести зимних новичков пришел по вашей инициативе, а кого пригласил клуб? - вопрос Семаку.

– На каких-то игроков могу обратить внимание я, кого-то селекционная служба ведет самостоятельно. Курирует это направление генеральный директор. Все вместе мы обсуждаем, какие позиции требуют усиления, ведется соответствующая работа, затем снова вместе рассматриваем уже конкретные варианты, составляем мнение о том или ином футболисте.

Но окончательное решение остается за генеральным директором. Считаю, организация этого процесса поставлена в "Уфе" на самом высоком уровне. Мы ведь прекрасно понимаем, что можем, а что – нет.

– То есть живете по средствам?

– Можно и так сказать. И я думаю – это хорошо. Что касается зимних новичков, то, скажем, Пауревича таким назвать сложно. Он уже был в команде, и его отсутствие все восприняли как небольшую командировку в "Хаддерсфилд". Мне кажется, в Англии он прибавил в некоторых компонентах. И сейчас играет очень большую роль в команде. Помогают и все остальные. Потенциал и все для того, чтобы развиваться, у них есть.

– Из тех, кто покинул команду, были такие, кому не подошли именно ваши схемы?

– С Васиным и Луневым вопрос решился до меня. Расставание с бразильцами (Диегу Карлосом и Марсинью. – Прим. "СЭ") – решение клуба. Семен Фомин ушел по независящим от меня причинам. Получается, все, кто покинул клуб, сделали это до моего прихода – я в этом участия не принимал. (Сергей ЦИММЕРМАН)

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