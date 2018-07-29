Сергей Семак: "Неприятно, что игроки сборной России приехали сегодня ночью. И хотя повод был важный, вечернее мероприятие я не очень понимаю"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился мнением о предстоящем матче с "Енисеем" в 1-м туре Российской премьер-лиги.

- Я бы оценил готовность команды как нормальную, - сказал Семак в эфире телеканала "Матч Премьер". - Хотя мы еще все-таки в процессе, какие-то связи не налажены. Все знают когда игроки, выступавшие на чемпионате мира, приехали из сборных.

Состав может быть не оптимальным, посмотрим на сколько он правильный. Отмечу, что искусственный газон стадиона "Геолог" никак не повлиял на формирование стартового состава.

- Андрей Лунев, Игорь Смольников, Далер Кузяев и Артем Дзюба прибыли на игру только сегодня ночью. Проблема?

- Не скажу, что это большая проблема. Но это неприятно, игрокам надо спать, перед игрой готовиться. К сожалению, такой возможности у них не было.

Но повод был очень важным, я только вечернее мероприятие не совсем понимаю, но с дневными все ясно (под вечерним мероприятием, вероятно, Семак имеет ввиду концерт "Россия в моем сердце" на Манежной площади в Москве. - Прим. "СЭ").



"Енисей" – "Зенит": чемпионата России по футболу, 29 июля 2018 года, онлайн-трансляция матча – начало в 14.00 (время московское)