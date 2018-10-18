Сергей Семак назвал Дзюбу лучшим игроком России-2018

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак дал интервью обозревателям "СЭ" Юрию Голышаку и Александру Кружкову. Специалист согласился, что форвард клуба Артем Дзюба заслужил награду лучшему игроку России по итогам 2018 года.

– Можно уже сегодня сказать, что лучший футболист России 2018 года – Дзюба?

– Да. Вспомните, как он отыграл чемпионат мира. Артем не только принес огромную пользу команде, но и многое сделал для популяризации футбола, изменил отношение людей к сборной. Это тоже очень важно. А с другой стороны, не будем забывать, что до зимнего перерыва у "Зенита" еще 12 матчей. Всякое может случиться.

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