Сергей Семак: "Будем разбираться"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал поражение от "Анжи" (1:2) в матче 9-го тура чемпионата России. По его словам, сине-бело-голубые слабо провели первый тайм.

- В футболе бывают и победы, и поражения. Сегодня не получилось выиграть, к большому сожалению. Будем разбираться, - сказал Семак в эфире телеканала "Матч Премьер". - В первом тайме у нас было очень много брака, медленно играли. Футболисты соперника успевали перестраиваться, из-за нашей низкой скорости передвижения мяча они создавали моменты.

Недооценки не было, играют две команды. Игроки "Анжи" еще раз показали. что удачу надо заслужить. Все в жизни заслуженно.