Сергей Рыжиков: "Билялетдинов создавал команду под себя"

Бывший вратарь сборной России Сергей Рыжиков, ранее покинувший "Рубин", стал гостем авторской программы Александра Львова "Начистоту". Голкипер рассказал, что во время тренерства в казанском клубе специалист Ринат Билялетдинов создавал команду, опираясь на свои предпочтения.

– В "Рубине" работал еще и Ринат Билялетдинов, который пытался создать интересную команду. Но его неожиданно убрали. Как вы восприняли эту историю?

– С Ринатом Саяровичем мы на второй год вышли в Лигу Европы. Открыли новый стадион, болельщики начали ходить на матчи, появилось много молодежи в составе Оздоев, Набиуллин, Канунникова пригласили, Камболов пришел, Кверквелия. Но пошла серьезная распродажа игроков, тот же Еременко ушел в ЦСКА. Остались только я, Соломон, Карадениз и Кузьмин. Все остальные ушли. Билялетдинов создавал команду под себя.

– Может быть, он был чем-то неудобен новому руководству клуба?

– Я тоже слышал, что между ними были какие-то трения. Мы прошли в Лигу Европы, а в чемпионате не пошло. И когда на третий сезон потерпели шесть поражений в семи турах, руководство решило расстаться с Саярычем. Думаю, что дело не в нем, любого тренера убрали бы за такие результаты. Его сменил Чалый, который начал по-своему выстраивать игру, отношения с ребятами. Не могу сказать, плохой он или хороший. Но мне тоже с ним было комфортно. Когда ты играешь, то снисходительно относишься к нюансам работы тренера.

– У вас лично когда-нибудь возникал конфликт или недопонимание с кем-то из тренеров?

– Нет. Я не конфликтный человек. И всегда стараюсь принять точку зрения того, с кем приходится выяснять отношения. Стараюсь понять, что у этого человека есть свое видение ситуации, которое тоже имеет право на жизнь. Если я чувствую, что кто-то ко мне несправедливо относится, то не иду к нему выяснять отношения. Просто стараюсь делать свою работу еще лучше. А тренер потом пусть делает выводы.

"Рубин" объявил об уходе 37-летнего голкипера 15 мая, и уже 21 мая он провел свой прощальный матч, где втсретились команды "Друзья Рыжикова" и "Фанаты "Рубина".(Александр ЛЬВОВ)

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