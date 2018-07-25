Сергей Родионов: "Все обожали и уважали Черенкова. Память о нем будет жить долго"

Сегодня, 25 июля, руководство, ветераны и болельщики "Спартака" почтили память Федора Черенкова. В этот день прославленному экс-футболисту красно-белых исполнилось бы 59 лет.

– Жаль, что он ушел от нас очень рано. Но память о Федоре Федоровиче будет жить долго-долго, потому что он был кумиром многих мальчишек, любимцем многих болельщиков, независимо от их клубных пристрастий, – цитирует пресс-служба клуба генерального директора Сергея Родионова. – Все обожали и уважали Черенкова, как гениального игрока и уникального человека. Его футбол был непредсказуем – романтичный, иногда даже дворовый. Поэтому он так любил наблюдать за игрой мальчишек.

Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов отметил, что имя Черенкова очень многое значит для нового поколения спартаковцев: "Он целиком посвятил свою жизнь "Спартаку", сыграв за него рекордное количество официальных матчей – 494. Неслучайно именем Федора Федоровича названа наша Академия. Мы чтим память выдающихся футболистов, сделавших наш клуб великим. Помним и уважаем свою историю".