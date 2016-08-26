Сергей Павлов: "Арсеналу" в матче с "Уралом" нужно будет бороться за инициативу"

Главный тренер тульского "Арсенала" Сергей Павлов рассказал, что подготовка команды к матчу 5-го тура чемпионата России против "Урала" идет по плану. Также он отметил, что в предстоящем поединке будет важен фактор первого забитого гола.

- Все игры были сложные, все абсолютно разные, но в матче с "Оренбургом" в прошлые выходные мы впервые столкнулись с такой закрытой игрой, - цитирует официальный сайт болельщиков "Арсенала" Павлова. – Но вскрыть оборону соперника нам не удалось. Многое не получилось. Сил отдали много. Эмоциональный фон рабочий. Все идет по плану. Все игроки, которые играли в Оренбурге, здоровы. Думаю, что в матче с "Уралом" задействуем уже Фримпонга. Надо будет бороться за инициативу. Будет важен фактор первого забитого гола. Екатеринбургская команда опытная, дома играет уверенно. Матч будет трудным, но мы знаем это. Нам нужно больше стервенеть, в хорошем смысле слова. По игре-то мы, в принципе, никому не уступаем. Новички? Работаем над этим, но трансферы не даются просто.