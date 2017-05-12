Сергей Кирьяков: "Ростов" и ЦСКА находятся примерно на одном уровне"

Главный тренер "Арсенала" Сергей Кирьяков в преддверии матча 28-го тура чемпионата России с ЦСКА подчеркнул, что победа над "Ростовом" (1:0) в 27-м туре поможет игрокам. Специалист также отметил, что московская и ростовская команды находятся примерно на одном уровне.

- Сегодня помимо Думбья и Бурмистров не сможет принять участие в матче, поэтому мы лишились двух игроков средней линии, - отметил в эфире телеканала "Наш футбол" Кирьяков. - Пришлось делать замены - Власов и Горбатенко будут вместо них. Надеюсь, что ребята сейчас, после победы над "Ростовом", в хорошем состоянии - психологическом и физическом. Тот же Власов получает шанс, и надеюсь, что он им воспользуется и сегодня сыграет на уровне.

Мы не очень уверенно играем на выезде, иногда даже немного не везет - например, матч в Уфе, где мы пропустили уже в добавленное время, хотя нам нужно было это очко. К сожалению, мы не смогли его заработать. Вся надежда на то, что после матча с "Ростовом" ребята поверили, что они могут играть с соперниками такого уровня. Я думаю, что "Ростов" и ЦСКА находятся примерно на одном уровне. После победы над "Ростовом" сказал ребятам, что они могут. Надеюсь, и сегодня мы сможем.

Трансляция матча ЦСКА - "Арсенал"