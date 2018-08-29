Сергей Игнашевич: "Не позвали бы в сборную, я бы закончил "по-тихому"

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич в интервью "Чемпионату" сказал, что переговоры о новом контракте с армейским клубом шли до 30-го тура чемпионата России-2017/18. После завершения сезона соглашение игрока обороны с красно-синими подошло к концу, но он сыграл за национальную команду на домашнем чемпионате мира.

– Вы доиграли до 39. Честно – допускали вариант остаться?

– Нет. Я еще в январе объявил руководству, что заканчиваю карьеру и собираюсь перейти на тренерскую работу. И прежде чем сделать это, я хорошо подумал.

– Долго?

– Нет. Все-таки 39 – серьезный возраст по футбольным меркам.

– Вы бы не остались, даже если бы вам повысили зарплату?

– Дело уже не в деньгах. Здоровье важнее. Я понимаю, что испытывать такие нагрузки в 40 лет – это чрезмерное давление на организм.

– При этом вы отыграли 240 минут в пяти матчах подряд на ЧМ. Как вам это удалось?

– Мы хорошо подготовились со сборной. Я чувствовал себя неплохо, как и вся команда. Поэтому месяц мог перенести без видимых проблем. Но оставаться еще год, мне кажется, было бы перебором.

– Почему вы так долго не объявляли о завершении карьеры, если всё решили еще в январе?

– Руководство ЦСКА было заинтересовано в том, чтобы мы с братьями Березуцкими продолжили карьеру, поэтому пауза затянулась. Я считал, что это должно быть обоюдное решение – о финальной точке должны объявить и клуб, и я. Мне не хотелось играть на опережение и говорить об этом без согласия клуба.

– Получается, клуб до последнего пытался вас уговорить?

– Вплоть до 30 тура мы находились в подвешенном состоянии: клуб предлагал свои условия, я высказывал свое мнение. Если бы меня не позвали в сборную, я бы закончил "по-тихому".

Игнашевич выступал за ЦСКА с 2004 по 2018 год. За 14 лет в армейском клубе он выиграл 18 трофеев, в том числе 5 чемпионских титулов и Кубок УЕФА. В 541 матче в красно-синей футболке защитник забил 46 мячей.