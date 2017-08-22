Сергей Фурсенко: "Аргентинцы лучше адаптируются в России, но у "Зенита" нет планов приобретать Месси"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко подчеркнул, аргентинские футболисты лучше адаптируются в России в силу климата. Нынешним летом питерцы объявляли о подписании контрактов с четырьмя аргентинцами – полузащитниками Леандро Паредесом и Матиасом Краневиттером, нападающим Себастьяном Дриусси и защитником Эмануэлем Мамманой. В ближайшее время состав клуба может пополнить аргентинский полузащитник Эмилиано Ригони, который ранее попрощался с болельщиками и одноклубниками по "Индепендьенте" и уже прибыл в Санкт-Петербург.

– Это люди, которые друг друга хорошо знают и понимают– цитирует ТАСС Фурсенко. – "Барселона", к примеру, очень хорошая команда, потому что футболисты с детства почти все играли друг с другом. Здесь история не совсем такая, но близкая. Взаимопонимание и на поле, и в раздевалке очень неплохое. Аргентинцы лучше адаптируются, чем бразильцы, в силу климатических особенностей Аргентины. Они очень техничные и быстрые, активные, я бы даже сказал. А Манчини проповедует именно такой футбол – очень быстрый.

Кроме того, одна из наших основных задач – чтобы наши игроки находились в такой элитной футбольной среде, чтобы они могли выступить достойно на чемпионате мира 2018 года. Не думает ли "Зенит" также о приобретении Лионеля Месси и Серхио Агуэро? Нет, у нас таких планов нет.

По Ригони пока говорить не о чем, потому что ничего не подписано.