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18:14 | Футбол — РФПЛ

Сергей Фурсенко: "Аргентинцы лучше адаптируются в России, но у "Зенита" нет планов приобретать Месси"

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Президент "Зенита" Сергей Фурсенко подчеркнул, аргентинские футболисты лучше адаптируются в России в силу климата. Нынешним летом питерцы объявляли о подписании контрактов с четырьмя аргентинцами – полузащитниками Леандро Паредесом и Матиасом Краневиттером, нападающим Себастьяном Дриусси и защитником Эмануэлем Мамманой. В ближайшее время состав клуба может пополнить аргентинский полузащитник Эмилиано Ригони, который ранее попрощался с болельщиками и одноклубниками по "Индепендьенте" и уже прибыл в Санкт-Петербург.

– Это люди, которые друг друга хорошо знают и понимают– цитирует ТАСС Фурсенко. – "Барселона", к примеру, очень хорошая команда, потому что футболисты с детства почти все играли друг с другом. Здесь история не совсем такая, но близкая. Взаимопонимание и на поле, и в раздевалке очень неплохое. Аргентинцы лучше адаптируются, чем бразильцы, в силу климатических особенностей Аргентины. Они очень техничные и быстрые, активные, я бы даже сказал. А Манчини проповедует именно такой футбол – очень быстрый.

Кроме того, одна из наших основных задач – чтобы наши игроки находились в такой элитной футбольной среде, чтобы они могли выступить достойно на чемпионате мира 2018 года. Не думает ли "Зенит" также о приобретении Лионеля Месси и Серхио Агуэро? Нет, у нас таких планов нет.

По Ригони пока говорить не о чем, потому что ничего не подписано.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20170822/1124628521.html

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Материалы сюжета: "Зенит": летние перемены-2017
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (10)
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ziggy1976

"Не думает ли "Зенит" также о приобретении Лионеля Месси и Серхио Агуэро? Нет, у нас таких планов нет." Он это произнес с серьезным видом?

19:07

shpasic

Slim Taller, в Рубине был Домингес, а Бракамонте - в Москве.

19:02

shpasic

ну, правильно, Манчини-то не любит бразильцев - уже избавился от Эрнани, Маурисио, Жулиано. теперь на очереди Дзюбиньо.

19:01

bor_bor

Совсем обнаглел!

19:00

Slim Taller

За 25 лет аргентинцев в чемпионате России можно пересчитать по пальцам одной руки.А что-бы успешно при этом играли и вовсе затруднительно.Э.Бракамонте был успешен в Рубине,но не в Зените.Кавенаги вообще ничем не запомнился.Гарай не успел поиграть как его продали.

18:50

баламошка

Roov Лучше приживаются. Но их надо брать оптом. Чтоб опыляли друг-друга//////////)))))

18:50

Roov

Лучше приживаются. Но их надо брать оптом. Чтоб опыляли друг-друга

18:45

shpasic

а чего Месси не поехать? где ему ещё от налогов-то срываться.

18:37

баламошка

Баклан, хорош смешить.

18:33

Luchezarny

Не учли что Месси не поедет в Россию

18:26