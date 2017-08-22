Сергей Фурсенко: "Аргентинцы лучше адаптируются в России, но у "Зенита" нет планов приобретать Месси"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко подчеркнул, аргентинские футболисты лучше адаптируются в России в силу климата. Нынешним летом питерцы объявляли о подписании контрактов с четырьмя аргентинцами – полузащитниками Леандро Паредесом и Матиасом Краневиттером, нападающим Себастьяном Дриусси и защитником Эмануэлем Мамманой. В ближайшее время состав клуба может пополнить аргентинский полузащитник Эмилиано Ригони, который ранее попрощался с болельщиками и одноклубниками по "Индепендьенте" и уже прибыл в Санкт-Петербург.
– Это люди, которые друг друга хорошо знают и понимают– цитирует ТАСС Фурсенко. – "Барселона", к примеру, очень хорошая команда, потому что футболисты с детства почти все играли друг с другом. Здесь история не совсем такая, но близкая. Взаимопонимание и на поле, и в раздевалке очень неплохое. Аргентинцы лучше адаптируются, чем бразильцы, в силу климатических особенностей Аргентины. Они очень техничные и быстрые, активные, я бы даже сказал. А Манчини проповедует именно такой футбол – очень быстрый.
Кроме того, одна из наших основных задач – чтобы наши игроки находились в такой элитной футбольной среде, чтобы они могли выступить достойно на чемпионате мира 2018 года. Не думает ли "Зенит" также о приобретении Лионеля Месси и Серхио Агуэро? Нет, у нас таких планов нет.
По Ригони пока говорить не о чем, потому что ничего не подписано.
Дополнительная информация
- Зенит СПб
- Роберто Манчини
- Сергей Фурсенко
- Лионель Месси
- Серхио Агуэро
- Индепендьенте Ав (Футбол)
- Матиас Краневиттер
- Себастьян Дриусси
- Леандро Паредес
- Эмануэль Маммана
- Эмилиано Ригони
ziggy1976
"Не думает ли "Зенит" также о приобретении Лионеля Месси и Серхио Агуэро? Нет, у нас таких планов нет." Он это произнес с серьезным видом?
19:07
shpasic
Slim Taller, в Рубине был Домингес, а Бракамонте - в Москве.
19:02
shpasic
ну, правильно, Манчини-то не любит бразильцев - уже избавился от Эрнани, Маурисио, Жулиано. теперь на очереди Дзюбиньо.
19:01
bor_bor
Совсем обнаглел!
19:00
Slim Taller
За 25 лет аргентинцев в чемпионате России можно пересчитать по пальцам одной руки.А что-бы успешно при этом играли и вовсе затруднительно.Э.Бракамонте был успешен в Рубине,но не в Зените.Кавенаги вообще ничем не запомнился.Гарай не успел поиграть как его продали.
18:50
баламошка
Roov Лучше приживаются. Но их надо брать оптом. Чтоб опыляли друг-друга//////////)))))
18:50
Roov
Лучше приживаются. Но их надо брать оптом. Чтоб опыляли друг-друга
18:45
shpasic
а чего Месси не поехать? где ему ещё от налогов-то срываться.
18:37
баламошка
Баклан, хорош смешить.
18:33
Luchezarny
Не учли что Месси не поедет в Россию
18:26