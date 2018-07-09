Селихов провел первую тренировку на поле после операции

Вратарь "Спартака" Александр Селихов на сборе в Австрии провел тренировку по индивидуальной программе, информирует официальный сайт клуба. Голкипер по-прежнему продолжает курс лечения после операции на стопе и впервые выполнял упражнения на свежем воздухе под присмотром физиотерапевта Дмитрия Миронова.

Селихов получил травму в мае при подготовке к матчу против "Динамо". У него был диагностирован разрыв ахиллова сухожилия.

Также сообщается, что защитники Георгий Джикия и Николай Рассказов работали в общей группе с небольшими ограничениями, а полузащитник Джано Ананидзе тренировался по индивидуальной программе.