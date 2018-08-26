Сборная России поздравила Смолова с первым голом за "Локомотив"

Сборная России поздравила нападающего "Локомотива" Федора Смолова с первым голом за железнодорожников. 28-летний форвард отличился на 73-й минуте матча 5-го тура РПЛ против "Анжи" (2:1).

- Федя, с почином! - сообщается в официальном Твиттере сборной России.

Поздравляем форварда @TeamRussia Федора Смолова с его первым голом за новый клуб @fclokomotiv

Федя, с почином! ⚽ pic.twitter.com/5iJin7qV8Z – Сборная России (@TeamRussia) 26 августа 2018 г.

"Локомотив" набрал 8 очков в пяти турах чемпионата России и расположился на 5-й строчке турнирной таблицы.

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