21:11 | Футбол — РПЛ

Сборная России поздравила Смолова с первым голом за "Локомотив"


Сборная России поздравила нападающего "Локомотива"  Федора Смолова с первым голом за железнодорожников. 28-летний форвард отличился на 73-й минуте матча 5-го тура РПЛ против "Анжи" (2:1).

Федя, с почином! - сообщается в официальном Твиттере сборной России.

"Локомотив" набрал 8 очков в пяти турах чемпионата России и расположился на 5-й строчке турнирной таблицы.

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