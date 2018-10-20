Сальваторе Боккетти: "У "Спартака" есть все, чтобы выиграть чемпионат"

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти в преддверии матча 11-го тура чемпионата России с "Арсеналом" поделился ожиданиями от встречи и отметил, что красно-белые хотят выиграть золотые медали в этом сезоне.

– С туляками будет тяжело. Мы знаем, что "Арсенал" – хорошая команда, - цитирует Боккетти официальный сайт "Спартака". - Сейчас вообще в РПЛ нет слабых соперников, все борются. Поэтому говорю вам: нам придется непросто. Но думаю, что если мы будем показывать свой футбол, играть так, как мы делали это, например, в матче с "Вильярреалом", то все будет хорошо.

– С "Вильярреалом" получилось обидно.

– Да, невероятно. На мой взгляд, судья мог дать финальный свисток раньше. Уже шла 95-я минута... Но в этой ничьей, естественно, и наша вина.

– Чего вы ждете от этого сезона?

– Сделаем все возможное, чтобы выиграть чемпионат. У нас все для этого есть.

– Сейчас ведь, по сути, строится новая команда – наигрывается молодежь, нет Промеса.

– Да. Но нам нужно просто больше верить в свои силы.