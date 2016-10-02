Руслан Нигматуллин: "Буду болеть за "Спартак", но вряд ли ему удастся обыграть "Зенит"

Бывший вратарь "Спартака" Руслан Нигматуллин в преддверии игры 9-го тура чемпионата России красно-белых против "Зенита" предполагает, что последние результаты москвичей могут быть связаны с тем, что "перестает действовать заложенный Аленичевым фундамент". Встреча команд пройдет сегодня в Санкт-Петербурге и начнется в 16.30 по московскому времени.

– Матч с "Зенитом" станет для "Спартака" серьезной проверкой. – сказал Нигматуллин. – Непонятно, что произошло с командой в последних двух встречах: то ли закончился эмоциональный запал, который был у ребят в связи со сменой тренера, то ли перестает действовать заложенный Аленичевым фундамент. "Зенит", напротив, находится в полном порядке. Налаживают положение и во внутреннем первенстве, и на европейской арене. Предстоящую встречу можно назвать главным событием тура.

Думаю, что после двух поражений Каррера произведет ротацию состава, вполне возможно, игроки, выступившие неудачно в последних двух встречах, на поле не выйдут. Травму получил Комбаров, он принимал участие во всех удачных матчах "Спартака" текущего сезона и сыграл в них заметную роль. Но не стоит переживать по этому поводу – у красно-белых большая скамейка запасных. "Зенит" же вряд ли что-то станет менять.

Буду болеть за "Спартак", но вряд ли ему удастся победить. Думаю, будет ничья – 1:1. (Любовь КОНЯЕВА)

Трансляция матча "Зенит" - "Спартак"