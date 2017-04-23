Руденко дебютирует в воротах "Оренбурга" в матче с "Томью"

Стал известен состав "Оренбурга" на матч 24-го тура чемпионата России против "Томи". Место в воротах впервые в матче основного состава займет Александр Руденко. Это четвертый голкипер "Оренбурга" в этом сезоне. Голкипер сборной Белоруссии Александр Гутор остался в запасе, а Михаил Кержаков и Дмитрий Абакумов, игравшие в двух последних матчах, в заявку на игру не попали.

Полностью заявка оренбуржцев выглядит следующим образом: Руденко, Малых, Ойеволе, Бордачев, Сиваков, Нехайчик, Георгиев, Драгун, Григорьев, Саная, Дюриш; запасные - Гутор, Андреев, Полуяхтов, Жунич, Бреев, Шогенов, Ефремов, Попович, Лобжанидзе.

Матч "Томь" - "Оренбург" состоится сегодня, 23 апреля, начало - в 12.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.