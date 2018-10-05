17:30 | Футбол — РПЛ

"Ростов" запретил дудки на "Ростов Арене"

Обсудить
7

"Ростов" запретил использование дудок на "Ростов Арене". Теперь болельщики не смогут пронести этот атрибут на стадион. Ограничение вступает в силу с матча против "Оренбурга", который состоится 6 октября в рамках 10-го тура РПЛ.

"По многочисленным обращениям болельщиков с детьми, руководство ФК "Ростов" приняло решение о запрете прохода с дудками на стадион "Ростов Арена". Новое правило действует начиная с домашнего матча против "Оренбурга" и не распространяется на барабаны и трещотки", - говорится в сообщении "Ростова" в Твиттере.

Обсудить
7
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 10-й тур. "Зенит" - "Краснодар", ЦСКА - "Локо" и другие игры
Материалы других СМИ
Загрузка...