"Ростов" запретил дудки на "Ростов Арене"

"Ростов" запретил использование дудок на "Ростов Арене". Теперь болельщики не смогут пронести этот атрибут на стадион. Ограничение вступает в силу с матча против "Оренбурга", который состоится 6 октября в рамках 10-го тура РПЛ.

"По многочисленным обращениям болельщиков с детьми, руководство ФК "Ростов" приняло решение о запрете прохода с дудками на стадион "Ростов Арена". Новое правило действует начиная с домашнего матча против "Оренбурга" и не распространяется на барабаны и трещотки", - говорится в сообщении "Ростова" в Твиттере.