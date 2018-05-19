Роман Широков: "У Денисова самые большие яйца в российском футболе. Стальной человек"

Бывший капитан сборной России Роман Широков считает, что у полузащитника "Локомотива" Игоря Денисова "самые большие яйца" в российском футболе. Также экс-хавбек предположил, что игрок железнодорожников не вошел в расширенный состав национальной команды на чемпионат мира-2018, потому что не вписывается в схему главного тренера Станислава Черчесова.

- Не знаю. Я, как Дзюба, не засматривался, – сказал Широков в интервью oSporte TV. – Наверное, все-таки у Денисова. Стальной человек!

- Денисов должен быть в сборной?

- По мнению болельщиков - да. По мнению тренера, который выбирает состав, - нет. Он отталкивается от своих умозаключений. Под его тактику, возможно, Игорь не подходит. Тренер выбирает (игроков) под свою стратегию, под свой план.

Денисов не вызывался в сборную России после назначения Черчесова на пост главного тренера национальной команды. Последний матч за национальную команду он провел 5 июня 2016 года. В товарищеском матче против Сербии (1:1) он получил травму, из-за которой не смог сыграть на чемпионате Европы.

Напомним, Широков и Денисов вместе выступали за "Зенит" с 2008 по 2013 год. Также они играли за сборную России с 2008 по 2016 год, и в разное время носили капитанскую повязку в национальной команде.

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