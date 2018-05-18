18:43 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Черчесов не стал отвечать на вопрос об интервью Денисова

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов проигнорировал вопрос об интервью полузащитника "Локомотива" Игоря Денисова. На просьбу его прокомментировать специалист ответил: "Дальше какой у вас вопрос?". 

Денисов рассказал о причинах конфликта с Черчесовым, который возник во время их совместной работы в "Динамо". Из-за него футболист ни разу не приглашался в сборную России с тех пор, как ей руководит Черчесов. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Игорь ДЕНИСОВ.

 

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Millwall82 .Черчесов – журналисту: «Иди на ### отсюда! Ты вообще ##### и стал журналистом, только когда я сюда пришел» 19:03//// +100500

19:34

henri71

Да пусть грызутся, такие бобы надо отрабатывать.,

19:09

Millwall82

.Черчесов – журналисту: «Иди на ### отсюда! Ты вообще ##### и стал журналистом, только когда я сюда пришел»

19:03

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