Черчесов не стал отвечать на вопрос об интервью Денисова

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов проигнорировал вопрос об интервью полузащитника "Локомотива" Игоря Денисова. На просьбу его прокомментировать специалист ответил: "Дальше какой у вас вопрос?".
Денисов рассказал о причинах конфликта с Черчесовым, который возник во время их совместной работы в "Динамо". Из-за него футболист ни разу не приглашался в сборную России с тех пор, как ей руководит Черчесов. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
0range_
Millwall82 .Черчесов – журналисту: «Иди на ### отсюда! Ты вообще ##### и стал журналистом, только когда я сюда пришел» 19:03//// +100500
19:34
henri71
Да пусть грызутся, такие бобы надо отрабатывать.,
19:09
Millwall82
.Черчесов – журналисту: «Иди на ### отсюда! Ты вообще ##### и стал журналистом, только когда я сюда пришел»
19:03