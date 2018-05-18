Черчесов не стал отвечать на вопрос об интервью Денисова

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов проигнорировал вопрос об интервью полузащитника "Локомотива" Игоря Денисова. На просьбу его прокомментировать специалист ответил: "Дальше какой у вас вопрос?".

Денисов рассказал о причинах конфликта с Черчесовым, который возник во время их совместной работы в "Динамо". Из-за него футболист ни разу не приглашался в сборную России с тех пор, как ей руководит Черчесов. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)