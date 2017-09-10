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12:53 | Футбол — РФПЛ

Ригони - в составе "Зенита" на матч с "Динамо", Дзюба - в запасе

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Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини огласил стартовый состав команды на матч 9-го тура чемпионата России против "Динамо". С первых минут на поле выйдет полузащитник Эмилиано Ригони, для которого эта игра станет дебютной в клубе из Санкт-Петербурга. Нападающий Артем Дзюба начнет встречу на скамейке запасных.

"Зенит": Лунев – Смольников, Иванович, Маммана, Кришито – Ерохин, Паредес, Кузяев – Кокорин, Дриусси, Ригони.

Запасные: Лодыгин, Анюков, Терентьев, Новосельцев, Мевля, Жирков, Нобоа, Шатов, Капленко, Краневиттер, Дзюба, Полоз.

Напомним, встреча пройдет сегодня, 10 сентября, начало – в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.

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Как закончится матч 9-го тура премьер-лиги "Динамо" - "Зенит"?
Крупной победой "Динамо"
6.7%
Победой "Динамо" с разностью в один-два мяча
9.0%
Результативной ничьей
10.7%
Нулевой ничьей
3.2%
Победой "Зенита" с разностью в один-два мяча
45.3%
Крупной победой "Зенита"
25.2%
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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 9-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Титулованный баклан скоро взорвётся и опять покажет в инстаграмме усы. Или ботинок. Или ложку. Или носок. Этот идиот может что угодно засунуть в свой инстаграмм.

13:03