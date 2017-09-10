Ригони - в составе "Зенита" на матч с "Динамо", Дзюба - в запасе

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини огласил стартовый состав команды на матч 9-го тура чемпионата России против "Динамо". С первых минут на поле выйдет полузащитник Эмилиано Ригони, для которого эта игра станет дебютной в клубе из Санкт-Петербурга. Нападающий Артем Дзюба начнет встречу на скамейке запасных.

"Зенит": Лунев – Смольников, Иванович, Маммана, Кришито – Ерохин, Паредес, Кузяев – Кокорин, Дриусси, Ригони.

Запасные: Лодыгин, Анюков, Терентьев, Новосельцев, Мевля, Жирков, Нобоа, Шатов, Капленко, Краневиттер, Дзюба, Полоз.

Напомним, встреча пройдет сегодня, 10 сентября, начало – в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.