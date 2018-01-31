"Реал" предложит "Зениту" 35 миллионов евро и Ковачича за Паредеса

Полузащитник "Зенита" и сборной Аргентины Леандро Паредес станет одной из трансферных целей мадридского "Реала" этим летом, сообщает Marca. Представители 23-летнего футболиста подтвердили интерес со стороны "королевского клуба". Испанский гранд готов заплатить за аргентинца 35 миллионов евро и предложить Матео Ковачича в придачу. При этом хорват ехать в Россию не хочет и может поучаствовать в сделке косвенно.

Паредес начал карьеру в "Бока Хуниорс", позже играл в итальянской серии А за "Кьево", "Рому" и "Эмполи". В "Зенит" он перешел в июле прошлого года, провел за него 27 матчей и забил 5 голов.