"Реал" предложит "Зениту" 35 миллионов евро и Ковачича за Паредеса

Полузащитник "Зенита" и сборной Аргентины Леандро Паредес станет одной из трансферных целей мадридского "Реала" этим летом, сообщает Marca. Представители 23-летнего футболиста подтвердили интерес со стороны "королевского клуба". Испанский гранд готов заплатить за аргентинца 35 миллионов евро и предложить Матео Ковачича в придачу. При этом хорват ехать в Россию не хочет и может поучаствовать в сделке косвенно.
Паредес начал карьеру в "Бока Хуниорс", позже играл в итальянской серии А за "Кьево", "Рому" и "Эмполи". В "Зенит" он перешел в июле прошлого года, провел за него 27 матчей и забил 5 голов.
Бу-га-га!
Патриот Сибири____ Не. Просто лишний повод поугарать, что для тушинских днорей, даже безудержная фантазия журналюг, выше Брайтонов не подымается.)))
17:14
паоло росси
кипит свинарня)
17:09
inspire
ЗЮК~ Весь питерский сортирный бомонд радуется в комментариях.Трансфермаркт:Паредес 18 млн.,Ковачич 25млн.Газовая помойка может дать денег Реалу,чтобы те купили у Зенита Паредеса и не нарушали ФФП,а бомжи опять похвастаются заработками. ============= тебя, как минимум побьют, за раскрытие сделки века )))
17:06
inspire
Бней Иегуда Сегодня вроде как не 1 апреля.)) ============== ну у кого как ... если у тебя оно через день по четным, то у других может быть и другая зависимость )))
17:04
Alexthegreat31
Это шутка такая))) за него хоть бы своё выручить когда нибудь)
16:22
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..
Быстровичи,не Быстровичи.За красную икру или за черную.А последние 16 лет как то лучше играют.Несмотря ,и вопреки "Всей России"))
16:07
Митяй Антибомж
Эдюха, лишь бы то днищеще не треснуло, где Быстровичи за чёрную икру канают ))
16:01
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..
Ну какой клуб,такие и утки.))) Про Спартак то выше Бернли и не шутят.)))
15:46
super_bear
fedland , Арсенал Лондон? Да , было дело ))
15:44
Паласиос
Этот тот самый реаловский нулина, которого Барса возюкала совсем недавно? )
15:27
Патриот Сибири
Бу-га-га! Забавно.))) У кого-то ути про Реалы и Арсеналы, а у кого-то про Брайтоны и Саутгемптоны.))) ==================================================================================================== Действительно! Есть повод для гордости.
15:15
yspesh4
Бергкамп 10 100 % утка!!!!!Ковачич стоит точно не меньше 40 млн. и получает игровую практику не плохую. А паредес уж точно не стоит больше 70 млн. 13:48 /// Воот, дальше читать не стал, ибо всё Бергкамп сказал. Думаю, на 70 в сумме сойдутся, но Передаса меньше чем за 75 не отдавать, надо Ковачича опустить, чтоб Мадрид сам доплатил пятерку. П.С. Если Паредеса за 75 купят, то представляете какие деньги можно взять за Дрюсси, Ригони и Штангенциркуля? Этож в ФФП можно влезть после окончания спонсорства УЕФА и всяких Шалек.
15:10
Разбанен досрочно
пххх... а что там с промясом? давайте лучше больше правдивых новостей про трансфер любимца клубной газеты, чем хрень всякую выдумывать.
15:07
Вопреки
Чемпионат сом. открывает глаза футбольному люду на постоянное вранье "великих" питерских решал, провозгласивших Питер футбольной столицей... Зенит лучшим клубом страны, а его игроков и тренеров лучшими в Европе, за которыми гоняется весь мир... Вот только третий год газпромовская дочка не знает как по-честному, взобраться на пьедестал и попасть в ЛЧ... Вся Страна уже смеется над детищем Фурсенко и КО
15:00
fedland
Из Зенита игроки сплошь и рядом уходят исключительно в клубы гранды. Кто в Арсенал, даже с понижением в зарплате, кто в Реал...
14:59
Жорик Вартанов
Бу-га-га! Забавно.))) У кого-то ути про Реалы и Арсеналы, а у кого-то про Брайтоны и Саутгемптоны.)))_____________ ну хоть в чем то впереди
14:58
Бу-га-га!
А, ну да.))) Ещё ведь САМОМУ Бернли отказано.)))
14:52
Sergey_msk
35 лямов за пустое место, давайте говорить правду, да нормального игрока в придачу? Зениту повезло!
14:51
Бу-га-га!
Забавно.))) У кого-то ути про Реалы и Арсеналы, а у кого-то про Брайтоны и Саутгемптоны.)))
14:50
Бу-га-га!
Вопреки____ Недоумок, про Эдуардо Карлоса специалист ничего не сказал?))
14:45
Бней Иегуда
Сегодня вроде как не 1 апреля.))
14:45
Рюрик 09
А на Кокорина у Реала денег не хватит даже если продать КриРо, Бейла и Серхио Рамоса!)))))))
14:36
Вопреки
У питерских крышу сорвало от мании величия... Пиарят клуб, главного тренера, набивают цену на игроков, которые кроме как Зениту, НИКОМУ более не нужны... и вот пытаются теперь сбагрить шлак, который скупали оптом... без мозгов. А вот и истина от специалиста: Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал информацию СМИ об интересе к полузащитнику «Зенита» Леандро Паредесу со стороны «Реала» и «ПСЖ». «Информация о 35 млн евро от «Реала» за Паредеса – чистая ерунда. Даже слов не хватает описать такую ахинею. За такое надо к моральной и уголовной ответственности привлекать. Ну кто такое пускает? Какие за него 35 млн евро даёт «Реал»? Наверное, ещё «ПСЖ» 50 млн евро предлагает и «Манчестер Сити» 100 млн евро. «Зениту» надо хотя бы 23 млн евро обратно за него получить», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
14:34
Бу-га-га!
Бекон ща разорвёт. От перевозбуждения.)))
14:31
super_bear
Че , Свинси сегодня перейдет в великий Саутгемптон , кто в курсе? ))
14:29
Семь ветров
Вчера у них Артемка согласился снизить свою зарплату в разы и от радости в Тулу поехал гнить, сегодня крашенноглазый симулянт возрос в цене в разы, завтра видимо Лодыгин сменять Буффона в Юве поедет))
14:29
паоло росси
смердящей секте повод для вони не нужен
14:23
Митяй Антибомж
Хорошая шутейка )) Но хотя бы что-то новое придумали, а то тошнит уже от всех этих Цюб, Смоловых и прочих наших звездищ.
14:20
super_bear
Сколько пятачков набежало злобно хрюкая)) Истина сало режет))
14:19
ЗЮК~
Гаттузо Прут!!!!!!#!
14:18