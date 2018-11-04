13:59 | Футбол — РПЛ

Рашид Рахимов: "У "Ахмата" выбыли семь человек. Для нас это очень много"

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Главный тренер "Ахмата"  Рашид Рахимов рассказал о кадровых проблемах команды накануне матча 13-го тура чемпионата России против "Зенита".

 - К сожалению, семь человек не могут принять участие в игре, - сказал специалист в эфире телеканала "Матч премьер".  Перед матчем выбыл Родолфу, он повредил связку. Накануне заболел Мбенг. Для нас это очень много, но что делать. Футбол - контактный вид спорта. травмы случаются. Выйдут те, кто лучше всех готов. Они постараются показать свои лучшие качества.

Матч начнется в 14.00 по московскому времени.

Все о чемпионате России - здесь.

Зенит - Ахмат

 

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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