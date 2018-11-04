Рашид Рахимов: "У "Ахмата" выбыли семь человек. Для нас это очень много"

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов рассказал о кадровых проблемах команды накануне матча 13-го тура чемпионата России против "Зенита".

- К сожалению, семь человек не могут принять участие в игре, - сказал специалист в эфире телеканала "Матч премьер". Перед матчем выбыл Родолфу, он повредил связку. Накануне заболел Мбенг. Для нас это очень много, но что делать. Футбол - контактный вид спорта. травмы случаются. Выйдут те, кто лучше всех готов. Они постараются показать свои лучшие качества.

Матч начнется в 14.00 по московскому времени.

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