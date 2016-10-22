Рашид Рахимов: "Будет неприятный и достаточно жесткий разговор с командой"

Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов после победы над "Рубином" (3:1) в матче 11-го тура чемпионата России остался недоволен действиями команды при игре в большинстве. Напомним, казанцы получили два удаления.

– В нашей игре много проблем и огрехов, – отметил Рахимов в эфире телеканала "Наш футбол". – В плане организации добавляем. Однако пока не могу сказать, что ведение игры, контроль мяча, комбинационный футбол на должном уровне. В этом есть проблемы.

В сегодняшней игре, с одной стороны, удаления сыграли на руку, а с другой, – злую шутку. Перестали отбирать мяч, вступать в единоборства, потеряли концентрацию. Нельзя этого делать. У меня появилась нервозность и даже злость. Хорошо, что вратарь в конце спас. Будет отдельный разговор с командой на этот счет.

С "Анжи" в меньшинстве мы видели противоположную картину. Там мы наоборот добавили. Нельзя расслабляться. Все могло повернуться в другую сторону.

Поэтому я рад победе, но есть моменты, которые настораживают и которые нужно пресечь. Будет неприятный и достаточно жесткий разговор с командой.