Рамзан Кадыров: "Переименование "Терека" правильно с позиции спортивного единства в Чечне"

Почетный президент "Терека" Рамзан Кадыров отметил, что переименование "Терека" в "Ахмат" принесет большую пользу клубу. По его словам, такое же название имеет бойцовский клуб, и это повысит спортивное единство в Чечне.

- Всем известно, что у нас есть бойцовский клуб "Ахмат", который стремительно развивается и становится узнаваемым и уважаемым не только в России, но и за рубежом, - написал Кадыров в своем Telegram. - Болельщики сами обратились к руководству клуба с просьбой переименовать "Терек" в "Ахмат". Получается, что и футбольный, и бойцовский клубы у нас будут иметь одно название – "Ахмат". Это правильно не только с точки зрения национальной идентичности, но и с позиции спортивного единства в республике. Да и раскручивать один бренд гораздо легче, эффективнее и менее затратно, чем несколько разных.

Название "Терек" клуб носил с 1958 года по названию реки, до этого мы были "нефтяниками" и "динамовцами". Река Терек течет не только в Чеченской республике, она протекает через 5 регионов, а берет свое начало в Грузии. Само слово "Терек" не из чеченского языка.