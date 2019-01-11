12:11 | Футбол — РПЛ

"Пушка страшная у него!". Колодину исполнилось 37 лет

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Официальный Твиттер Лиги чемпионов поздравил  экс-защитника московского "Динамо" и сборной России Дениса Колодина​ с 37-летием.

Колодин стал бронзовым призером чемпионата Европы в составе своей национальной команды. Российский футболист завершил карьеру в октябре 2017 года.

Экс-защитник выступал за "Динамо", "Волгу", "Ростов", "Крылья Советов" и другие клубы.

 

 

 

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