"Пушка страшная у него!". Колодину исполнилось 37 лет

Официальный Твиттер Лиги чемпионов поздравил экс-защитника московского "Динамо" и сборной России Дениса Колодина​ с 37-летием.

Колодин стал бронзовым призером чемпионата Европы в составе своей национальной команды. Российский футболист завершил карьеру в октябре 2017 года.

Экс-защитник выступал за "Динамо", "Волгу", "Ростов", "Крылья Советов" и другие клубы.