"Пушка страшная у него!". Колодину исполнилось 37 лет

Официальный Твиттер Лиги чемпионов поздравил экс-защитника московского "Динамо" и сборной России Дениса Колодина с 37-летием.
Колодин стал бронзовым призером чемпионата Европы в составе своей национальной команды. Российский футболист завершил карьеру в октябре 2017 года.
Экс-защитник выступал за "Динамо", "Волгу", "Ростов", "Крылья Советов" и другие клубы.
🎉 37-летие сегодня празднует экс-защитник сборной России и @FCDM_official Денис Колодин 🎁🎈– UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 11 января 2019 г.
Помните его "пушку"? 💥 pic.twitter.com/zkihDQ3PfO
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