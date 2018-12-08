Пресс-аташе "Анжи" объяснил причину забега болельщиков с трибун во время матча со "Спартаком"

Пресс-аташе "Анжи" Сергей Расулов после матча 17-го тура премьер-лиги со "Спартаком" (0:3) прокомментировал "СЭ" появившееся в сети видео, где на стадионе "Анжи Арена" толпа фанатов махачкалинского клуба во время игры побежала к выходам.

- По-моему, когда задерживали болельщика, который во время исполнения первого пенальти "Спартаком" бросил на поле кассовую ленту, толпа зевак решила полюбопытствовать и взглянуть на это действо, - сказал Расулов. - Этот момент, наверное, попал на видео. Ничего особенного. Это обычная ситуация. Не файер же бросили на поле. (Арман Мкртчян)