Председатель совета директоров "Локомотива" заверил, что клуб действует в рамках финансового fair-play

Вице-президент РЖД, председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков подчеркнул, что клуб действует исключительно в рамках финансового fair-play Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Железнодорожники в зимнее трансферное окно пополнили состав хавбеком Джефферсоном Фарфаном и защитником Тимофеем Маргасовым. Также красно-зеленые договорились со Стивеном Кокером из "КПР".

- Мы действуем исключительно в рамках финансового fair-play, - приводит ТАСС слова Мещерякова. - Никаких угроз или риска нет.

Напомним, "Локомотив" покинули Эсекиэл Хенти и Роман Шишкин, отданные в аренду, Арсений Логашов, с которым был разорван контракт, а также Александр Самедов, перешедший в "Спартак".