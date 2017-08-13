Правильно ли Николаев засчитал гол "СКА-Хабаровск"? Мнения его коллег разделились

На 82-й минуте матча 6-го тура чемпионата России "СКА-Хабаровск" – "Рубин" (1:1) арбитр Алексей Николаев засчитал взятие ворот гостей, с чем категорически не соглашался вратарь казанской команды Сергей Рыжиков, показывавший, что нападающий Венцислав Христов сыграл рукой. Решение судьи вызвало неоднозначную оценку у наших экспертов из числа действующих и бывших рефери.

Эпизод с голом Венцислава ХРИСТОВА в ворота "Рубина".

Эпизод с голом Венцислава ХРИСТОВА в ворота "Рубина".

Одни поддержали Николаева, обратив внимание на то, что не было движения руки нападающего к мячу. Наоборот, она естественным образом опускалась вниз. А вратарь сам с близкого расстояния уронил мяч как раз в направлении руки.

Эпизод с голом Венцислава ХРИСТОВА в ворота "Рубина".

Эпизод с голом Венцислава ХРИСТОВА в ворота "Рубина".

Другие подчеркивают, что чаще всего такие контакты мяча с рукой у игроков атакующей команды трактуются как фолы. И в этом моменте следовало как можно быстрее дать свисток, остановив матч.

Эпизод с голом Венцислава ХРИСТОВА в ворота "Рубина".

Эпизод с голом Венцислава ХРИСТОВА в ворота "Рубина".

На мой взгляд, в такой ситуации, исходя из деталей эпизода и неоднозначности мнений, судью можно поддержать. Но не уверен, что с Николаевым согласятся члены контрольно-квалификационной комиссии РФС. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "СКА-Хабаровск" – "Рубин"