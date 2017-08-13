Правильно ли Николаев засчитал гол "СКА-Хабаровск"? Мнения его коллег разделились

На 82-й минуте матча 6-го тура чемпионата России "СКА-Хабаровск" – "Рубин" (1:1) арбитр Алексей Николаев засчитал взятие ворот гостей, с чем категорически не соглашался вратарь казанской команды Сергей Рыжиков, показывавший, что нападающий Венцислав Христов сыграл рукой. Решение судьи вызвало неоднозначную оценку у наших экспертов из числа действующих и бывших рефери.
Одни поддержали Николаева, обратив внимание на то, что не было движения руки нападающего к мячу. Наоборот, она естественным образом опускалась вниз. А вратарь сам с близкого расстояния уронил мяч как раз в направлении руки.
Другие подчеркивают, что чаще всего такие контакты мяча с рукой у игроков атакующей команды трактуются как фолы. И в этом моменте следовало как можно быстрее дать свисток, остановив матч.
На мой взгляд, в такой ситуации, исходя из деталей эпизода и неоднозначности мнений, судью можно поддержать. Но не уверен, что с Николаевым согласятся члены контрольно-квалификационной комиссии РФС. (Александр БОБРОВ)
Трансляция матча "СКА-Хабаровск" – "Рубин"
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fcska#НашФутбол #РФПЛ. 6-й тур. #СКАРубин 1:0 82' Венцислав Христов pic.twitter.com/pAYGYGxw7u– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 13 августа 2017 г.
Cheremis57
baden-baden ==== Рыжиков уронил мяч на руку противника, в чём виноват игрок Хабаровска? Это вопрос к судье, а он засчитал гол! Выбей мяч Рыжиков и гола бы не было в этом эпизоде - а это "косяк" вратаря 100 процентный!!
15:38
baden-baden
Cheremis57 --------------------------------------------------------- Даже если это косяк вратаря, то это не значит, что в футболе полевым игрокам разрешили играть руками.
15:30
Жареный снеговик
На усмотрение судьи. В моменте игрок никак бы не успел убрать или прижать руку, а следовательно, умышленно никаких правил не нарушал, тем-более что это Рыхиков отбил мяч прямо в руку соперника. Несчастный случай для казанцев. 50 на 50.
15:29
Platinum1991
Это не ошибка Рыжикова, а УМЫШЛЕННАЯ игра рукой игрока "СКА-Хабаровск"!!! Вратарь Рубина Рыжиков первым был на мяче! В прыжке зафиксировал его руками и приземлялся после прыжка, чтобы встать на ноги! А в это время, нападающий "СКА-Хабаровск" подыграл себе рукой и выбил мяч из рук Рыжикова! Скандал и очередной судейский ПРОКОЛ арбитра Николаева! Кто и зачем его ставил на эту игру после ДВОЙКИ предыдущего матча Краснодар - Урал, когда Николаев ВЫДУМАЛ и поставил ЛИПОВЫЙ пеналь в ворота Урала за 15 секунд до окончания матча??? Вот вам безобразная работа Будогосского, Баскакова, Бутенко и чиновников РФС!
15:16
Cheremis57
Это 100 процентный "косяк" Рыжикова! Первый на мяче, выбивай кулаками в аут или на угловой и гола нет!! Видимо пора вешать бутсы на гвоздь!!! Хорошо, что полевые игроки успели отыграться, хватило дополнительного времени!!!! Похоже в следующем туре увидим в рамке Джанаева!!!!!
15:16
Platinum1991
Это не ошибка Рыжикова, а УМЫШЛЕННАЯ игра рукой игрока "СКА-Хабаровск"!!! Арбитр Николаев не должен был ЗАСЧИТЫВАТЬ этот гол, забитый с ГРУБЫМ нарушением правил!!! Нападающий "СКА-Хабаровск" Венцислав Христов рукой себе ПОДЫГРАЛ, когда выбивал его из рук вратаря Рубина Рыжикова, а арбитр Николаев ПРОСПАЛ этот момент и не свиснул нарушение! Вторая ДВОЙКА подряд Николаева! Кто и зачем его ставил на эту игру после ДВОЙКИ предыдущего матча Краснодар - Урал, когда Николаев ВЫДУМАЛ и поставил ЛИПОВЫЙ пеналь в ворота Урала за 15 секунд до окончания матча???
15:12
Кол Колыч
По правилам играть рукой нельзя ни при каких-обстоятельствах... видите ли вратарь уронил мячик ему на руку
15:10
Platinum1991
Арбитр Николаев не должен был ЗАСЧИТЫВАТЬ этот гол, забитый с ГРУБЫМ нарушением правил!!! Нападающий "СКА-Хабаровск" Венцислав Христов рукой себе ПОДЫГРАЛ, когда выбивал его из рук вратаря Рубина Рыжикова, а арбитр Николаев ПРОСПАЛ этот момент и не свиснул нарушение! Скандал и очередной судейский ПРОКОЛ арбитра Николаева! Арбитру Николаеву ПОРА на ВЫХОД! Его надо ОТСТРАНЯТЬ от судейства! Так судить и СКАНДАЛИТЬ нельзя!!! Вторая ДВОЙКА подряд Николаева! зачем его ставили на игру после ДВОЙКИ предыдущего матча! Вот вам безобразная работа Будогосского, Баскакова, Бутенко и чиновников РФС! Они ПОКРЫВАЮТ скандалы Николаева и закрывают на них свои БЕССТЫЖИЕ глаза! Что ни тур, то судейский СКАНДАЛ и все они возникают в каждом туре из-за плохой работы Будогосского и чиновников РФС!!!!!!!
15:03
ATA
рука была точно, но и Рыжиков ошибся
14:36
Солёный
Воротчик уронил мяч на руку полевому и еще не согласен - больше походит на отмаз своего косяка...
14:25