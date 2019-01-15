Почему Геркус покинул пост гендиректора "Локо"

Бывший президент и гендиректор "Локо" Илья Геркус в интервью "СЭ" рассказал о том, почему ушел из клуба.

– Вы сами ушли из "Локомотива", или вас уволили? Покинули клуб из-за несогласия с Семиным?

– Несогласие с Юрием Павловичем тут ни при чем вообще. Это вообще никак не связано с моим уходом.

Отвечу развернуто. Я пришел в "Локомотив" в августе 2016 года. И когда мы договаривались, представил пятилетнюю стратегию, в которой были прописаны цели, которые должен достичь клуб. Мой контракт был рассчитан на пять лет. Значительной части того, о чем говорилось в стратегии, нам удалось добиться. Для движения вперед требовалась, так скажем, дополнительная консолидация совета директоров и менеджмента клуба. Однако взгляды на то, как двигаться дальше, у нас оказались разными. Были разногласия, мы спорили. А для того, чтобы развиваться по предложенному мной плану, необходимо единство. Понимаю позицию другой стороны, корректно ее выслушал, но настаивал на своей. В результате приняли решение нашу совместную работу прекратить. (Отдел футбола)

Полностью первая часть интервью Ильи Геркуса - здесь