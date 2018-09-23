Перформанс "виража" "Зенита" ко дню рождения фанатского движения

Фанатский "вираж" "Зенита" на игре восьмого тура чемпионата России с "Локомотивом" на стадионе "Санкт-Петербург" устроил красочный перформанс. Он посвящен 38-му дню рождения фанатского движения.

Напомним, болельщики "Зенита" впервые отправились на выездную игры со "Спартаком" 21 сентября 1980 года. 38 лет назад на первый выезд в Москву отправились 44 человека.

"Зенит" - "Локомотив": онлайн-трансляция матча