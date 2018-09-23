Перформанс "виража" "Зенита" ко дню рождения фанатского движения

Фанатский "вираж" "Зенита" на игре восьмого тура чемпионата России с "Локомотивом" на стадионе "Санкт-Петербург" устроил красочный перформанс. Он посвящен 38-му дню рождения фанатского движения.
Ответ Виража ⚪️🔵⚔️📕📗 #ЗенитЛокомотив pic.twitter.com/XdczX9tlMr– Egor Bychkov (@AlmaBlaugrana) 23 сентября 2018 г.
Напомним, болельщики "Зенита" впервые отправились на выездную игры со "Спартаком" 21 сентября 1980 года. 38 лет назад на первый выезд в Москву отправились 44 человека.
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