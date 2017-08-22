Перенесенный матч молодежек "СКА-Хабаровск" - "Рубин" пройдет 5 октября

Матч 6-го тура первенства молодежных команд "СКА-Хабаровск" - "Рубин", который должен был состояться 12 августа, перенесен по просьбе казанцев, информирует пресс-служба хабаровчан. По согласованию с лигой встреча пройдет 5 октября.

Напомним, что молодежка армейцев провела шесть встреч. Команда набрала 8 очков и занимает десятое место в турнирной таблице. Молодежная команда "Рубина" набрала 13 очков в пяти матчах и занимает вторую строчку.