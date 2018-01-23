Павел Алешин: "Насколько мне известно, никто из комитета РФС не будет голосовать за то, чтобы наказать Джикию"

Член комитета РФС по этике Павел Алешин в интервью "СЭ" выразил мнение, что в ситуации с защитником "Спартака" Георгием Джикией и твитом о шоколадках нет никакого криминала. Он также добавил, что игрок, скорее всего, получит замечание.

Комитет РФС по этике сегодня рассмотрит дело Джикии. Напомним, защитник на первом сборе команды в ОАЭ вел аккаунт клуба и в одном из постов опубликовал видео, в котором он говорил про Луиза Адриану, Педро Рошу и Фернанду: "Смотрите, как шоколадки тают на солнце". Позднее запись была удалена, а "Спартак" принес извинения.

– Думаю, Джикии по итогам заседания сделают замечание, – сказал Алешин. – На мой взгляд, в этой ситуации криминала никакого нет.

– То есть футболист получит выговор?

– Нет, не выговор, а именно замечание. Он должен понимать, что в условиях, когда приближается чемпионата мира, а англичане ищут любую зацепку, нужно быть осторожным. Еще один важный момент – перед публикацией должен был подумать соответствующий департамент "Спартака".

– То есть вы не будет голосовать за наказание Джикии?

– Насколько я знаю, никто не станет выступать за это. (Андрей СИЗЯКИН)

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