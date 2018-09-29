13:13 | Футбол — РПЛ

Панюков забил из офсайда? "Урал" отреагировал

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"Урал" сравнял счет в матче 9-го тура чемпионата России с "Арсеналом". На 63-й минуте гол организовали два вышедших на замену игрока.  

Отман Эль-Кабир открылся на левом фланге и покатил на Андрея Панюкова, который в касание переправил мяч в сетку. Главный арбитр встречи Сергей Лапочкин долго совещался с коллегами по поводу возможного офсайда, но гол не отменил. 

В "Урале" убеждены, что Кабир не был в офсайде в момент приема передачи. 

 

"Урал" - "Арсенал": онлайн-трансляция

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 9-й тур. "Спартак" - "Ростов" и другие матчи
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