Панюков забил из офсайда? "Урал" отреагировал

"Урал" сравнял счет в матче 9-го тура чемпионата России с "Арсеналом". На 63-й минуте гол организовали два вышедших на замену игрока.

Отман Эль-Кабир открылся на левом фланге и покатил на Андрея Панюкова, который в касание переправил мяч в сетку. Главный арбитр встречи Сергей Лапочкин долго совещался с коллегами по поводу возможного офсайда, но гол не отменил.

В "Урале" убеждены, что Кабир не был в офсайде в момент приема передачи.

К вопросу о возможном вне игры. pic.twitter.com/VEMHmP3ngZ – ФК Урал (@FCURAL) 29 сентября 2018 г.

"Урал" - "Арсенал": онлайн-трансляция