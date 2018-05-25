"Оренбург", "Крылья" и "Енисей" приняли в премьер-лигу

Состоялось заседание общего собрания клубов премьер-лиги, сообщает официальный сайт РФПЛ. На нем были утверждены итоги чемпионата России и первенства молодежных команд премьер-лиги-2017/18.

В состав премьер-лиги были приняты клубы "Оренбург", "Крылья Советов" и "Енисей". Первые два клуба напрямую вышли из ФНЛ, а "Енисей" в стыковых матчах победил "Анжи" (3:0, 3:4).

Представители клубов утвердили за основу проект регламента чемпионата 2018/19, обсудили предложения по реформе молодежного первенства и Кубка России. Были созданы рабочие группы, которые займутся доработкой предложений.