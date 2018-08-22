"Он подарил нам лето, о котором мы мечтали!" РПЛ поздравила Дзюбу с днем рождения

РПЛ поздравила форварда "Зенита" и сборной России Артема Дзюбу с днем рождения. Сегодня нападающему исполнилось 30 лет.
- Он подарил нам лето, о котором мы мечтали! Он продолжает радовать болельщиков "Зенита", - сообщается в официальном Твиттере РПЛ.
😍 Он подарил нам лето, о котором мы мечтали! Он продолжает радовать болельщиков @zenit_spb!– Российская Премьер-Лига (@rfpl) 22 августа 2018 г.
👏🏻 Поздравляем одного из главных нападающих #РПЛ с юбилеем.
🎉 Артёму Дзюбе – 30 лет! pic.twitter.com/A8px1jtlH7
Дзюба выступает за "Зенит" с 2015 года. В составе петербургского клуба он выигрывал Кубок России, а также Суперкубок (дважды).