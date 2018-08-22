"Он подарил нам лето, о котором мы мечтали!" РПЛ поздравила Дзюбу с днем рождения

РПЛ поздравила форварда "Зенита" и сборной России Артема Дзюбу с днем рождения. Сегодня нападающему исполнилось 30 лет.

- Он подарил нам лето, о котором мы мечтали! Он продолжает радовать болельщиков "Зенита", - сообщается в официальном Твиттере РПЛ.