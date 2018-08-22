19:25 | Футбол — РПЛ

"Он подарил нам лето, о котором мы мечтали!" РПЛ поздравила Дзюбу с днем рождения


РПЛ поздравила форварда "Зенита" и сборной России  Артема Дзюбу с днем рождения. Сегодня нападающему исполнилось 30 лет.  

Он подарил нам лето, о котором мы мечтали! Он продолжает радовать болельщиков "Зенита", - сообщается в официальном Твиттере РПЛ.

Дзюба выступает за "Зенит" с 2015 года. В составе петербургского клуба он выигрывал Кубок России, а также Суперкубок (дважды). 

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