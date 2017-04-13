Олег Яровинский: "ЦСКА не продлит контракт с Чепчуговым? Это странный слух"

Спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что клуб не планирует продлевать контракт с вратарем Сергеем Чепчуговым. Напомним, что за 7 сезонов в ЦСКА 31-летний голкипер провел 14 матчей в РФПЛ, 10 – в Кубке страны, по 2 – в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

– Это странный слух, – сказал Яровинский. – Даже комментировать не хочется.

Отметим, что Чепчугов является рекордсменом чемпионатов России по играм, проведенным в запасе (191). (Евгений БЕЛОУСОВ)

Чепчугов – рекордсмен премьер-лиги