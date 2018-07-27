Олег Терехин: "По манере Головин похож на Модрича. Лука же вырос в топ-игрока - а почему Александр не может?

Бывший форвард "Локомотива" и "Динамо" Олег Терехин прокомментировал скорый переход 22-летнего полузащитника ЦСКА Александра Головина в "Монако".

- Из ЦСКА одномоментно ушла сразу группа ключевых футболистов. Что теперь ожидает "красно-синих" в ближайшем будущем?

- Понятно, что у армейцев грядет перестройка. Но по Гончаренко видно, что ему нравится создавать новые команды. По ходу прошлого сезона он спокойно выпускал вместо травмированных молодых ребят, и те не портили картины. Так что никаких проблем в стане армейцев и сейчас быть не должно. Я уверен, что обновленный ЦСКА будет бороться если не за чемпионство, то уж за Лигу чемпионов точно.

- Сага Александра Головина, судя по всему, завершается трансфером в "Монако".

- Сколько всего про него писали - то в "Ювентус" он переходил, то в "Барселону", то в "Челси", то в "Монако"… Мы со стороны не знаем всей внутренней кухни, но главное, чтобы он играл в своем новом клубе, а не проводил время на скамейке.

- Головин способен стать топовым хавбеком европейского уровня?

- Конечно! У него все есть для этого. По манере он похож на Модрича. Лука же вырос в топ-игрока - а почему Головин не может? Это правильно, что он уезжает в Европу в таком молодом возрасте. Год там обстучится и осмотрится, а на второй ему уже легче будет. Все в его руках и силах. А потом, глядишь, перейдет Головин и в топ-чемпионат готовым игроком. "Монако" ведь считается трамплином - сколько футболистов оттуда уже ушли в топ-клубы.