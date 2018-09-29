Олег Иванов: "Когда Идову сыграл рукой в подкате, был чистый пенальти. Это двойные стандарты"

Полузащитник "Ахмата" Олег Иванов после поражения от "Локомотива" (2:0) в матче 9-го тура чемпионата России отметил, что его команда не заслуживала поражения.



- Против "Спартака" играть было проще, чем против "Локомотива"?

- Я бы так не сказал. Сегодня тоже игра удавалась. Нужно было просто похладнокровнее использовать моменты, которые у нас были. Я считаю, что мы как минимум не заслуживали поражения. При счете 0:1, на мой взгляд, был чистый пенальти, когда Идову сыграл рукой в подкате. То есть это двойные стандарты. Каким-то командам ставят пенальти за такие нарушения. Но нам не повезло. Ладно. Сделаем выводы и будем готовиться к следующему матчу.

- Что за стычка была с вашим участием?

- Да, ничего особенного. Просто эмоции. Когда проигрываешь – кажется, что против тебя грубо играют. Так бывает. А так это просто рабочий момент. После игры мы пожали друг другу руки. (Елена Григорьевская)

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